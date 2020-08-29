طبيب الزمالك يعلن ظهور 3 حالات كورونا بالفريق الأبيض

قال محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، إن إدارة الزمالك أخذت رأيه في تغيير البروتوكول الطبيوأبديت لهم تحفظاتي، وأكدت ضرورة استمرار المسحات وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة أون تايم سبورتس 2 في برنامج جمهور الثالثة مع الإعلامي إبراهيم فايق:" ظهرت 3 حالات إيجابية في فريق الزمالك، مصابه بفيروس كرونا من خلال تحليل الدم البديل وليست عن طريق المسحة".