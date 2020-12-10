رمضان صبحي يتصدر 10 صفقات تحت المجهر في الدوري المصري

ينطلق الدوري المصري الممتاز (الجمعة) في نسخته الجديدة، ويتوقع الجميع أن يكون الموسم الجديد أقوى في منافساته عن سابقه ويأتي هذا التوقع بالنظر إلى الصفقات القوية التي أبرمتها الأندية في فترة الانتقالات الأخيرة وبالرغم من كثرة عدد الصفقات التي أبرمتها الأندية في الفترة الأخيرة إلا أن هناك عدد من الصفقات سيكون تحت منظار الجماهير في انطلاقة الموسم الجديد للدوري المصري.

رمضان صبحي

يعد رمضان صبحي لاعب بيراميدز والمنضم للفريق قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي من أبرز الصفقات التي ستهتم الجماهير بمتابعتها وستكون المتابعة الكبيرة متوقعة لصبحي بعد الضجة التي شهدتها صفقة انتقاله لبيراميدز وتفضيله اللعب للأخير على الأهلي بعد انتهاء إعارة اللاعب للفريق الأحمر من هدرسفيلد. وتعد صفقة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز هي أغلى صفقة في الموسم الحالي حيث كلفت ناديه حوالي 5 ملايين يورو، بحسب موقع "ترانسفيرماركت".