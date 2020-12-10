10 بنود مثيرة من لائحة عقوبات الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن لائحة العقوبات الخاصة بالموسم الجديد 2020-2021، قبل انطلاقه بشكل رسمي (الجمعة). وأكد اتحاد الكرة أن العقوبات ستوقع طبقا للائحة المسابقة وقائمة العقوبات المصدق عليها من جانب مجلس الإدارة، طبقا لحالات المخالفة لقانون اللعبة وشروط المسابقة، حيث تم إجراء تعديلات على لائحة العقوبات وحرصت اللائحة على تحصين الحكام بدرجة أكبر، وتقرر إيقاف كل من يتعدى على الحكم أو أحد مساعديه بالدفع باليد، لـ8 مباريات بجانب غرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري.

وفي حال البصق على الحكم أو أحد مساعديه أو أي من المسؤولين عن تنظيم المباراة، يتم الإيقاف لنفس المدة والغرامة. ويتم مضاعفة العقوبة في حال الاعتداء بالضرب على الحكم أو أحد مساعديه، بالإيقاف 16 لقاء وغرامة 200 ألف جنيه وتقرر أيضا فرض غرامة مالية 50 ألف جنيه بجانب الإيقاف مباراة واحدة، لكل من يقترب من منطقة مراجعة الحالات على شاشة حكم الفيديو المساعد "فار" فضلا عن ذلك، فإنه في حال استخدم أي شخص لإشارات أو حركات سياسية أو دينية أو عنصرية، سيتعرض للإيقاف 5 مباريات بجانب غرامة 50 ألف جنيه مصري وفي حال اقتحام الجماهير لملعب مباراة مقامة خلف أبواب مغلقة، يعتبر الفريق المنتمي إليها خاسرا بنتيجة 0-3، بجانب غرامة قدرها 300 ألف جنيه.

وفي حالة ظهور أكثر من 16 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل نفس الفريق، سيتم تأجيل المباراة وتوقيع غرامة على النادي 250 ألف جنيه، فيما تبلغ غرامة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وستُفرض غرامة قدرها 50 ألف جنيه حال عدم الالتزام بإرسال إثنين من اللاعبين أو الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، يتم اختيارهم من قبل الشركة الراعية (القنوات صاحبة الحقوق)، إلى مكان المقابلات والمحادثات بمعرفة المراقب أو المنسق الإعلامي.

كذلك، فإنه في حالة عدم توجه اللاعبين عقب صافرة إنهاء المباراة الى دائرة منتصف الملعب لتحية بعضهم البعض وتحية الحكام، بدون المصافحة بالأيدي، فإنه ستوقع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه جدير بالذكر أن لجنة المسابقات يحق لها اتخاذ ما تراه مناسبا في أي شأن لم يرد ذكره في هذه اللائحة، كما يحق للجنة أيضا اتخاذ إجراءات تأديبية أو عرض على لجنة الانضباط ما يقع من أحداث لم تتضمها تقارير الحكام والمراقبين ويمكن للجنة اتباع ما تراه مناسبا لاستجلاء الحقيقة، بما في ذلك العودة لشريط المباراة الرسمي من التلفزيون المصري.