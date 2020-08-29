أول قرار من فايلر بعد فوز الأهلي على المصري

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة، وذلك بعد الفوز على المصري، اليوم، بهدفين دون رد ويستأنف الأهلي تدريباته الثلاثاء القادم، استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الجمعة المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز ورفع الأهلي رصيده بعد الفوز على المصري إلى ٦٢ نقطة، واصل بها تصدر قمة الدوري.