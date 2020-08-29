مشادة كلامية بين فايلر وطارق العشري

اشتكى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، للحكم الرابع، بسبب إضافة الوقت، وتكرار سقوط لاعبي المصري بداعي الإصابة وتدخل طارق العشري، المدير الفني للفريق البورسعيدي، واعترض على اتهام فايلر باضاعة الوقت، مطالبا بعدم التعليق على لاعبي المصري وتدخل الحكم الرابع لإنهاء الجدال والمشادة الكلامية بين المدربين، التي جاءت على خط الملعب بالمنطقة الفنية.