200 بلاغ ضد مرتضى منصور في 4 أيام

تلقى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول عدة ضربات خلال الأيام الماضية منذ رفع الحصانة البرلمانية عنه يوم 9 يناير الجاري، حيث تجاوز عدد البلاغات المقدمة ضد رئيس الزمالك المعزول 200 بلاغ من جهات مختلفة، بعضها قديم منظور أمام جهات التحقيق وكان متعطلا بسبب رفض مجلس النواب رفع الحصانة عنه وتم تفعيلها، وأخرى جديدة تم التقدم بسبب اتهامات جديدة ومن أبرز البلاغات المقدمة ضد مرتضى منصور، 126 بلاغا مقدمين من ممدوح عباس، ونجله أيمن، يتهمون فيها رئيس الزمالك المعزول بالتزوير في التوكيلات التي قدمها في بلاغاته ضد الثنائي بالسب والقذف، بالإضافة إلى 30 بلاغا من ممدوح عباس يتهم فيها منصور بالتهديد والتشهير، فضلا عن 33 بلاغ سب وقذف تقدم بها الدكتور كمال شعيب محامي عباس للمطالبة بالتحقيق مع رئيس الزمالك المعزول.