الزمالك يترقب انتعاش الخزينة بمليوني جنيه بسبب محمد صبحي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن خزينة النادي ستنتعش خلال الساعات القليلة المقبلة بمبلغ 2 مليون جنيه قيمة إعارة محمد صبحي حارس الزمالك، إلي نادي الاتحاد السكندري وشدد المصدر، على أن اللجنة المؤقتة التي تدير النادي، أطلعت علي كل ما يخص الأمور المالية للنادي، وتبين عدم سداد قيمة إعارة محمد صبحي إلي نادي الاتحاد السكندري حتى الآن، وتمت مخاطبة إدارة الاتحاد من أجل سداد هذا المبلغ وأشار المصدر إلى أن إدارة سيد البلد أكدت للزمالك، أنه سيتم إنهاء هذا الأمر وسداد المبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة.