موعد سفر بعثة الزمالك إلى قطر لخوض السوبر الإفريقي

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى قطر من أجل خوض مباريات السوبر الإفريقي أمام منافسه الترجي التونسي يوم 14 فبراير الجاري.

ومن المفترض أن تصل بعثة نادي الزمالك برئاسة إسماعيل يوسف، يوم الثلاثاء المقبل، إلى العاصمة الأردنية "عمان"، ثم التوجه إلى دولة قطر نظرا لعدم وجود خطوط طيران مباشرة بين الدولة المصرية والقطرية ليصل إلى العاصمة القطرية "الدوحة"، في تمام الساعة الثالثة من عصر الثلاثاء.

وأعلنت لجنة الحكام فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن هوية الحكم المقرر أن يدير مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي المقرر إقامته يوم الجمعة القادم على ملعب الغرافة القطرى.



وكشفت لجنة حكام الكاف عن إدارة الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكمًا للقاء السوبر الإفريقي بين الزمالك بطل كأس الكونفيدرالية والترجي حامل لقب دورى أبطال إفريقيا المحدد إقامته يوم الجمعة القادم في قطر.

وتولي الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز أدار لقاء الأهلي والنجم الساحلي التونسي الذى أقيم فى القاهرة وحقق خلالها المارد الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر الفوز بهدف دون رد.

وجاءت قائمة النادى الزمالك للقاء السوبر التي أعلن عنها الفرنسي باتريس كارتيرون كالآتى:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمود جنش – محمد صبحى.

الدفاع: أحمد عيد - حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن.

وسط الهجوم: يوسف أوباما - إسلام جابر -محمد عنتر - أحمد سيد زيزو - كريم بامبو- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفي فتحي - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم.

الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد – كاسونجو، وذلك إلى جانب صانع الألعاب إمام عاشور الغير مقيد إفريقيًا.