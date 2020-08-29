بعد مواجهة آرسنال وليفربول النني يتفوق على محمد صلاح

احتفل فريق أرسنال بتحقيق لقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي ضمن البطولة المحلية ونشرت شبكة "sofascore" تقييمات اللاعبين عقب المباراة وحصل النني على تقييم 6.9 من 10، وهو رابع أعلى تقييم بين لاعبي آرسنال، بينما على الجانب الآخر حصل صلاح على تقييم 6.8، وهو خامس أعلى تقييم بين نجوم الريدز وخاض ليفربول مباراة اليوم باعتباره حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بينما يلعب آرسنال اللقاء باعتباره بطلا لكأس الاتحاد وانتهى آخر لقاء جمع بين الفريقين في إطار مباريات الموسم السابق للدوري الإنجليزي بفوز فريق أرسنال بهدفين مقابل هدف وحيد.