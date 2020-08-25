فرجاني ساسي مستمر مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات
آخر تحديث GMT23:41:59
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

فرجاني ساسي مستمر مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات

العرب اليوم -

العرب اليوم - فرجاني ساسي مستمر مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات

فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك
القاهرة ـ العرب اليوم

كشف مهند عون وكيل فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقية تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء وقال عون خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن فرجاني ساسي مرحب بشكل كبير باستمراره وتجديد تعاقده مع الزمالك وأضاف عون، أن ساسي لا يريد أي شئ ولكن يوجد بعض الترتيبات التي نريد أن نناقشها مع أمير مرتضى منصور، لتجديد عقد اللاعب ليصبح زملكاوي لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

فرجاني ساسي مستمر مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات فرجاني ساسي مستمر مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات



أخبار ذات صلة

GMT 22:03 2020 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

وكيل فايلر يؤكد رفضنا عرضا لتدريب نادي مصري وقررنا البقاء مع الأهلي
العرب اليوم - وكيل فايلر يؤكد رفضنا عرضا لتدريب نادي مصري وقررنا البقاء مع الأهلي

GMT 22:00 2020 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

بارتوميو ينفي استقالته من رئاسة برشلونة
العرب اليوم - بارتوميو ينفي استقالته من رئاسة برشلونة

GMT 21:57 2020 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

إدارة برشلونة توافق على بيع ميسي مقابل 222 مليون يورو لأي من الأندية الراغبة بضمه
العرب اليوم - إدارة برشلونة توافق على بيع ميسي مقابل 222 مليون يورو لأي من الأندية الراغبة بضمه

GMT 21:30 2020 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

رئيس برشلونة يقرر الاستقالة
العرب اليوم - رئيس برشلونة يقرر الاستقالة

GMT 21:17 2020 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

الزمالك يعلن موعد مباراته مع الرجاء المغربي
العرب اليوم - الزمالك يعلن موعد مباراته مع الرجاء المغربي

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تملك الدوقة مجموعة واسعة من المعاطف

6 صيحات موضة مُستوحاة مِن طريقة كيت ميدلتون

لندن ـ العرب اليوم

تعدّ إطلالات كيت ميدلتون مثالية، فهي أنيقة دائما وتختار في الوقت نفسه أرقى الأزياء التي تناسب قوامها ومركزها الاجتماعي كما تواكب أحدث الصيحات. فصل الخريف بات قاب قوسين، استوحي من إطلالات دوقة كامبريدج 6 صيحات يمكن أن تتألقي بها هذا الصيف وحتى في الخريف المقبل. البدلة صيحة البدلة كانت رائجة جداً لموسم ربيع وصيف 2020 وهي مستمرة أيضاً في الخريف. ورأينا كيت ميدلتون تتألق بالبدلة على شكل طقم بلون موحّد، كما اختارت في مناسبات عدة تنسيق البليزر بلون مختلف عن السروال، وهذه مقاربة عصرية للوك البدلة وتمنحك لوكاً شبابياً مميّزاً. نقشة البولكا دوت تُعتبر كيت من عشاق اختيار الأزياء المزيّنة بالطبعات. وعلى مرّ السنوات وخصوصاً في الفترة الأخيرة ركّزت على نقشة البولكا دوت الأنيقة وقد خطفت الأنظار بعدد من التصاميم من ماركة Suzannah، و Alessandra Rich و...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:58 2020 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

اكتشفي معنا أبرز 5 أنماط البوت الأكثر شعبية في موسم الخريف 2020
العرب اليوم - اكتشفي معنا أبرز 5 أنماط البوت الأكثر شعبية في موسم الخريف 2020

GMT 07:08 2020 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

أبرز المعالم السياحية والحدائق الطبيعية في غينيا تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز المعالم السياحية والحدائق الطبيعية في غينيا تعرّفي عليها

GMT 03:06 2020 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

نصائح مُهمَّة لاختيار المكان المناسب للبيانو ضمن ديكور منزلكِ
العرب اليوم - نصائح مُهمَّة لاختيار المكان المناسب للبيانو ضمن ديكور منزلكِ

GMT 02:48 2020 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

جاريد كوشنر يؤكد أن المؤتمر الديموقراطي فشل وترامب سينتصر
العرب اليوم - جاريد كوشنر يؤكد أن المؤتمر الديموقراطي فشل وترامب سينتصر

GMT 16:01 2020 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

رئيس التيار الحر يلجأ إلى القضاء ضد إعلامية لبنانية شهيرة ويتهمها بترويج أخبارًا كاذبة
العرب اليوم - رئيس التيار الحر يلجأ إلى القضاء ضد إعلامية لبنانية شهيرة ويتهمها بترويج أخبارًا كاذبة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 21:38 2020 الإثنين ,24 آب / أغسطس

الفنانة دومينيك حوراني تُثير الجدل من جديد بإعادة نشر صور جريئة لها
العرب اليوم - الفنانة دومينيك حوراني تُثير الجدل من جديد بإعادة نشر صور جريئة لها

GMT 21:14 2020 الإثنين ,24 آب / أغسطس

السودان تُحذر المواطنين من حدوث فيضان شديد لنهر النيل غدا
العرب اليوم - السودان تُحذر المواطنين من حدوث فيضان شديد لنهر النيل غدا

GMT 02:04 2020 الخميس ,13 آب / أغسطس

تعرف على الوجهات السياحية في تايلاند التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على الوجهات السياحية في تايلاند التي تستحق الزيارة

GMT 23:13 2020 الثلاثاء ,18 آب / أغسطس

القيود الأميركية "تخنق" هواوي والرد الصيني سيكون "خطيرا"
العرب اليوم - القيود الأميركية "تخنق" هواوي والرد الصيني سيكون "خطيرا"

GMT 10:03 2020 الأربعاء ,12 آب / أغسطس

"تويتر" تتيح للمستخدمين التحكم في عدد الأشخاص المتفاعلين مع التغريدات
العرب اليوم - "تويتر" تتيح للمستخدمين التحكم في عدد الأشخاص المتفاعلين مع التغريدات

GMT 06:20 2020 الجمعة ,31 تموز / يوليو

سامسونج تعلن رسميا عن Galaxy M31s وفيفو تستعد لإطلاق أنحف هاتف 5G في العالم
العرب اليوم - سامسونج تعلن رسميا عن Galaxy M31s وفيفو تستعد لإطلاق أنحف هاتف 5G في العالم

GMT 22:15 2018 الإثنين ,16 تموز / يوليو

سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن
العرب اليوم - سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن

GMT 13:22 2020 الجمعة ,21 آب / أغسطس

ترامب يدخل بمشاريع التنقيب عن النفط في العراق والكاظمي يرحّب
العرب اليوم - ترامب يدخل بمشاريع التنقيب عن النفط في العراق والكاظمي يرحّب

GMT 11:16 2015 الجمعة ,20 آذار/ مارس

تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال
العرب اليوم - تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال

GMT 13:31 2020 الأربعاء ,19 آب / أغسطس

إليك علامات تلف بطارية السيارة والموعد المُتوقَّع لتغييرها
العرب اليوم - إليك علامات تلف بطارية السيارة والموعد المُتوقَّع لتغييرها

GMT 08:43 2018 السبت ,05 أيار / مايو

ثلاثون بلاء كان يستعيذ منها النبي
العرب اليوم - ثلاثون بلاء كان يستعيذ منها النبي

GMT 21:12 2017 الأربعاء ,29 آذار/ مارس

أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية
العرب اليوم - أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية

GMT 00:21 2017 السبت ,22 إبريل / نيسان

العاهرات في شوارع بيروت "الطلبات كثيرة والجميع جاهز"
العرب اليوم - العاهرات في شوارع بيروت "الطلبات كثيرة والجميع جاهز"

GMT 05:14 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارس

تعرف من هو "شمس الزناتي" الحقيقي الذي جسد شخصيته عادل إمام
العرب اليوم - تعرف من هو "شمس الزناتي" الحقيقي الذي جسد شخصيته عادل إمام

GMT 20:53 2014 الأحد ,12 تشرين الأول / أكتوبر

وصفات سهلة للتخلص من تقصف الشعر نهائيا
العرب اليوم - وصفات سهلة للتخلص من تقصف الشعر نهائيا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab