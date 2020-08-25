فرجاني ساسي مستمر مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات

كشف مهند عون وكيل فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقية تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء وقال عون خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن فرجاني ساسي مرحب بشكل كبير باستمراره وتجديد تعاقده مع الزمالك وأضاف عون، أن ساسي لا يريد أي شئ ولكن يوجد بعض الترتيبات التي نريد أن نناقشها مع أمير مرتضى منصور، لتجديد عقد اللاعب ليصبح زملكاوي لمدة ثلاث سنوات مقبلة.