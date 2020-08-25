الزمالك يعلن موعد مباراته مع الرجاء المغربي

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك عن موعد مباراتي الزمالك أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وأكد المشرف العام على الكرة بالزمالك أن مباراة الذهاب بين الفريقين ستقام في المغرب يوم 25 سبتمبر المقبل على أن تقام مباراة العودة في مصر يوم 2 أكتوبر المقبل وحال تأهل الزمالك إلى النهائي الأفريقي فسوف يواجه الفائز من الأهلي والوداد المغربي اللذين يلتقيان في نصف النهائي الآخر.