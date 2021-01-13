محمد صلاح يصرح فخور ببلدي وأثق في تنظيمها المشرف لمونديال اليد

أبدى الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، فخره الكبير وسعادته لحصول مصر على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد لعام 2021، كما أعرب عن ثقته الكبيرة في تنظيم مصر المشرف في البطولة، وعلق النجم المصري صاحب الـ28 عامًا عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»: «فخور ببلدي حصولها على شرف تنظيم كأس العالم لكرة اليد.. أثق في تنظيم مشرف كعادتنا.. وأتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني».