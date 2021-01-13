محمد صلاح يستعد لمانشستر يونايتد

قاد النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول، مران الريدز استعدادا لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي ويستعد ليفربول لاستضافة غريمه مانشستر يونايتد على ملعب «آنفيلد» يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي «البريميرليج» ونشر حساب ليفربول الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورا لمران الريدز اليوم الأربعاء، حيث أظهرت محمد صلاح أثناء الحصة التدريبية مع لاعبي الريدز.