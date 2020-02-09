الأهلي يبدأ التفاوض مع فتحي وإكرامي للتجديد لقطع الطريق على بيراميدز

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي النادي الأهلي دخلوا في مفاوضات جادة وسريعة من أجل التجديد للثنائي أحمد فتحي وشريف إكرامي.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، أن إدارة الأهلي علمت بدخول نادي بيراميدز في مفاوضات مغرية مع الثنائي من أجل الحصول على توقيعهما في ظل انتهاء عقدهما مع الأهلي وإمكانية توقيع الثنائي لأي نادي مجانًا.

وتابع أن إدارة الأهلي ترغب في تجديد عقود الثنائي من أجل قطع الطريق أمام مفاوضات بيراميدز.