ميسي يقود برشلونة للفوز 3-2 على ريال بيتيس في الدوري الإسباني



فاز نادي برشلونة، على مضيفه نادي ريال بيتيس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإٍسباني.

افتتح سيرجيو كاناليس التسجيل لبيتيس في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، سددها على يسار الحارس تير شتيجن، قبل أن يعادل فرانكي دي يونج النتيجة للبارسا في الدقيقة التاسعة، بعد تمريرة ساحرة من ليونيل ميسي.

وفي الدقيقة 26، أخطا فيدال في تمرير الكرة، ليبدأ لاعبو ريال بيتيس هجمة مرتدة، وصلت لفقير في الجهة اليسرى، فسدد تسديدة قوية ، هزت شباك الفريق الكاتلوني، معلنًا عن الهدف الثاني لريال بيتيس.

وفي الدقيق 47، أدرك سيرجيو بوسيكيتس هدف التعادل، لينهى الشوط الأول بتعادل فريقه مع ريال بيتيس بهدفين لمثليهما.

وفي الشوط الثاني، ظهر ميسي من جديد ليصنع ثالث أهداف فريقه، عندما أرسل كرة عرضية رائعة من مخالفة تحصل عليها البارسا، بالمقاس على رأس الفرنسي كليمونت لينجليه، الذي وجهها بدوره لشباك ريال بيتس، معلنًا عن ثالث أهداف الفريق الكاتلوني.

وفي الدقيقة 76، طرد حكم اللقاء، اللاعب الفرنسي نبيل فقير، جناح نادي ريال بيتيس، بعد اعتراضه عليه لحصوله على إنذار، وبعدها بـ 3 دقائق، طرد الحكم أيضًا، اللاعب لينجليه مدافع برشلونة لتحصله على الإنذار الثاني، ليكمل الفريقان المباراة منقوصين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 49 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نادي ريال بيتيس عند النقطة 28 في المركز الثالث عشر.