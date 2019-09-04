4 قصص مجنونة من الميركاتو الأوروبي فى صيف 2019

ما يميز سوق الانتقالات في عالم كرة القدم على مدار تاريخه أنه يحوي العديد من القصص الطريفة، حيث كان الميركاتو الصيفي الأخير بطلا لأربع قصص مجنونة في عالم الانتقالات.

وهناك قصص غريبة حدثت في سوق الانتقالات، منها صفقات تتضمن انتقالات لاعبين مقابل أدوات وأجهزة رياضية، لاعب ينتحل شخصية نجم مشهور ويخاطب وكلاء وإدارات أندية عالمية، حكايات ونوادر يخلفها سوق الانتقالات، ويا ترى ما هي أطرف القصص التي عاشتها الجماهير في صيف 2019؟

مارتن سكرتل يوقع لناديين



تردد اسم أشهر مدافعي الكرة السلوفاكية كثيرًا هذا الصيف، وبعد سنوات من النسيان عقب رحيله عن نادي ليفربول، استعاد سكرتل تواجده على أغلفة الصحافة العالمية، بفضل قصة انتقاله إلى نادي أتالانتا الإيطالي، والتي لم تدم لأكثر من 24 يومًا فقط.

قوانين كرة القدم تمنع انتقال لاعب لناديين في سوق انتقالات واحد، ولكن قصة السلوفاكي كانت مختلفة، فقد تعرض لإصابة بعد توقيعه للفريق الذي سيلعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مما جعله يدخل في جدال مع المدرب "مانويل جاسبيريني" انتهى بطرد الأخير للأول، وفسخ التعاقد فيما بينهما.

بعدها قام سكرتل بالعودة إلى تركيا مرة أخرى، وانتقل إلى نادي باشكاشهير بالمجان، على أن يتحمله النادي التركي بالإصابة التي تعرض لها، ولا يسدد له راتبًا لحين التعافي منها.

ألميريا يستفز اليونايتد



في الوقت الذي كان فيه سوق الانتقالات يغلق أبوابه يوم الاثنين، كان فريق ألميريا المملوك للثري العربي "تركي آل الشيخ" يعزز صفوفه، بالتعاقد مع موهبة نوتنجهام فورست "أرفين أبياه" مقابل 10 ملايين يورو.

كل هذا يعتبر عاديًا، إلا أن تصرف الفريق الإسباني بعد الصفقة لم يكن معتادًا أبدًا، فقد دارت قصة طريفة بين حساب ألميريا عبر "تويتر" والحساب الرسمي لنادي "مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي ربطته الصحافة بالتوقيع مع اللاعب الشاب، ليكتب ألميريا "أهلاً مانشستر يونايتد، نحن نعتذر فأبياه أصبح لاعبًا في الروخي بلانكوس".

بعدها انفجر حساب ألميريا بآلاف التعليقات من جماهير مان يونايتد، التي أخذت توجه عبارات خارجة للنادي ومالكه، كان أقلها حدة "من هذا اللاعب؟ لا أحد يعرفه من الأساس".

"netflix" تلعب دور في ضم لاعب لسندرلاند



إن كنت يومًا قد شاهدت مسلسل "la casa de papel" فبكل تأكيد ستكون قد سمعت عن واحدة من أشهر شركات الإنتاج التلفزيوني "netflix"، والتي كان لها دورًا في إقناع اللاعب "لاورينتس دي بوك" في التوقيع لفريق سندرلاند الإنجليزي، عبر الفيلم الوثائقي "سندرلاند حتى الموت".

النادي العريق الذي هبط مرتين في الأعوام القليلة الأخيرة، كان مادة خصبة لشركة الإنتاج من أجل إصدار فيلم تسجيلي عن جماهير النادي، وما عاصرته من محن في السنوات الأخيرة، برؤية فريقها يهبط من الدرجة الممتازة إلى الدرجة الثالثة، وبعد متابعة دي بوك لهذا الفيلم، ألهمه للانتقال إلى القطط السوداء.

يوفنتوس يضم هداف من كوريا الشمالية



في الوقت الذي بدا فيه للجميع أن سوق السيدة العجوز قد انتهى، صدمت إدارة البيانكونيري جماهيرها قبل جماهير الفريق الأخرى، بإعلان صفقة التعاقد مع أول لاعب كوري شمالي يسجل في الدوري الإيطالي "كوانج سونج هان"، والذي كان يلعب بألوان نادي كالياري.

المهاجم الآسيوي يعتبر قائد منتخب بلاده تحت 21 عامًا، تدرج وترعرع داخل إقليم كتالونيا في إسبانيا، ولكن رفقة نادي مغمور يدعى "سي إي تكنو فوتبول" وينشط في الدرجة الثانية في الدوري الكتلوني، وهو دوري غير معترف به من الأساس، هذا لم يكن بعيدًا، بل فقط في عام 2013، ليسطر اللاعب تاريخًا جديدًا خلال ستة مواسم بالانتقال من دوري هواة إلى بطل إيطاليا في آخر ثمانية أعوام.