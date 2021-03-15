التشكيلة الأساسية لمواجهة وولفرهامبتون وضيفه ليفربول

يحل فريق ليفربول ضيفا على نادي وولفرهامبتون مساء اليوم الاثنين في الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق وولفرهامبتون، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":



بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة التالية لهذه المباراة الهامة بالنسبة له، لمواجهة مضيفه وولفرهامبتون:



ويدخل ليفربول، حامل لقب بطل "البريمير ليغ"، هذه المباراة بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين، ويحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.

في حين يشغل وولفرهامبتون المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.

بينما يتربع فريق مانشستر سيتي، على عرش صدارة الدوري برصيد 71 نقطة.