شباب الأهلي يتوج بكأس السوبر الإماراتي

توج شباب الأهلي بطل كأس الامارات لكرة القدم، بالكأس السوبر للمرة الخامسة في تاريخه بفوزه على الشارقة بطل الدوري 1-صفر في ستاد نادي النصر بدبي. ويدين شباب الأهلي بفوزه باللقب الخامس بعد أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 إلى مدافعه البديل محمد مرزوق الذي حول كرة الأوزبكستاني عزيز غانييف في شباك حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني (90+4). وفشل الشارقة في إحراز لقبه الثاني، بعد الأول في 2019 والذي كان على حساب شباب الأهلي نفسه بركلات الترجيح.