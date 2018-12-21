نجح فيرجيل فان ديك، مدافع نادي ليفربول، في استغلال تمريرة زميله محمد صلاح، ليُضيف الهدف الثاني لصالح الريدز في شباك وولفرهامبتون، في اللقاء الجاري بينهما مساء الجمعة، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأثناء صعود فان ديك للمشاركة في إحدى الركنيات التي حصل عليها الريدز، ارتدت الكرة إلى صلاح المتمركز خارج منطقة الجزاء، ليقوم النجم المصري بإرسال عرضية رائعة إلى مربع الست ياردات، قبل أن يتولى الهولندي مهمة وضعها في الشباك.

وكان محمد صلاح قد سجل الهدف الأول لصالح ليفربول خلال الشوط الأول، ليكون قد سجل على جميع الفرق التي واجهها في الدوري الإنجليزي مع الريدز، باستثناء مانشستر يونايتد الذي واجهه في 3 مباريات سابقة، وسوانزي الذي هبط للدرجة الثانية خلال الموسم المنصرم.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة، متقدماً بفارق نقطة وحيدة على مانشستر سيتي، صاحب الوصافة، وفي حال انتصاره في هذه المباراة، فإن الفجوة ستتسع إلى أربع نقاط مؤقتاً.