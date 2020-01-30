برشلونة يسحق ليجانيس بخماسية في كأس الملك ويعبر لدور الثمانية

فاز برشلونة بقيادة الملهم ليونيل ميسي بخماسية دون رد على ليجانيس ليبلغ دور الثمانية في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.وأجرى ليجانيس، صاحب المركز قبل الأخير في الدوري، عددا من التغييرات على التشكيلة التي تعادلت سلبيا مع أتليتيكو مدريد مطلع الأسبوع ليستفيد برشلونة من هذا الأمر تماما.تقدم برشلونة، وصيف بطل كأس ملك اسبانيا الموسم الماضي، بعد أربع دقائق فقط عبر أنطوان غريزمان من مسافة قريبة بعد عمل رائع من ميسي ونلسون سيميدو.وأعتقد غريزمان أنه سجل هدفا ثانيا لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه بداعي تسلل المهاجم الفرنسي أثناء بناء الهجمة.وصنع ميسي الهدف الثاني لزميله كليمو لينجليه ليضاعف الغلة للعملاق الكتالوني.وأضاف اللاعب الأرجنتيني الهدف الثالث بتسديدة اصطدمت بأحد اللاعبين وأبدلت اتجاهها في المرمى بعد مرور ساعة قبل أن يختتم خماسية فريقه في الدقيقة الأخيرة بعد أن سجل البديل أرتور الهدف الرابع.وانضم برشلونة إلى ريال مدريد وفياريال وأتليتيك بيلباو وغرناطة وريال سوسيداد وبلنسية حامل اللقب في دور الثمانية الذي سيتم سحب قرعته الجمعة.ويحل إشبيلية ضيفا على ميرانديس المنتمي للدرجة الثانية.

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