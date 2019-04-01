آرسنال يعبر نيوكاسل ويتقدم للمركز الثالث في بريميرليج

تقدم فريق ارسنال للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0) اليوم الاثنين في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

وشارك الدولي المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال في المباراة، حيث بدأ المواجهة على دكة البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة الـ67 بدلا من آرون رامسي صاحب الهدف الأول.

وتقدم رامسي بهدف لآرسنال في الدقيقة 30 ثم أضاف الفرنسي الكسندر لاكازيت الهدف الثاني لارسنال في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد ارسنال إلى 63 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 35 نقطة ليبقى في المركز الرابع عشر.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف والذي لعب مباراة أقل.

ويأتي توتنهام في المركز الرابع برصيد 61 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.

وحقق ارسنال فوزه التاسع عشر هذا الموسم مقابل ستة تعادلات وست هزائم.

وتعرض نيوكاسل للخسارة الخامسة عشر هذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وثمانية تعادلات.