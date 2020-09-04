أول تعليق من مدرب دجلة بعد الخسارة من الأهلي بهدفين

تحدث بابا فاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عقب خسارة فريقه أمام الأهلي مساء اليوم، بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وقال المدرب اليوناني عقب نهاية المباراة: "حضرنا إلى هنا بثقة كبيرة وشجاعة ونجحنا في السيطرة معظم أوقات المباراة دون خوف" وأضاف: "فخور بلاعبي فريقي بسبب عقليتهم أمام الأهلي وحافظنا على طريقتنا رغم التأخر في النتيجة" واستطرد: "سجلنا هدف شاهدته في غرفة الملابس كان سيغير شكل المباراة تماما".