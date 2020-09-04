ياسر عبدالرؤوف يكشف صحة هدف دجلة الملغي

قال الحكم الدولي السابق ياسر عبدالرؤوف، إن هدف وادي دجلة الملغي يعتبر صحيح مائة في المائة من الناحية القانونية وأضاف عبدالرؤوف، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "هناك لاعب متسلل من مهاجمي دجلة خلال لقطة الهدف، وبالفعل تداخل اللاعب ولكن تدخله لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على اللعبة ولم يعوق دفاع الأهلي وواصل: "حكم الفار في مباراة الأهلي ودجلة استند من وجهة نظره أن تداخل لاعب دجلة المتسلل في لقطة الهدف كان له تأثير ولكن رأيي أن الهدف سليم".