الزمالك يُهاجم جهاد جريشة بعد إلغاء هدف دجلة في مرمى الأهلي

علق حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار جهاد جريشة بـ إلغاء هدف وادي دجلة في مباراة الأهلي ، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين وكتب أنور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"مش علشان عاوز تخلص الدوري تخلي الفار سمعته زفت" وكان جهاد جريشة اتجاه إلي الفار في هدف وادي دجلة، واحتسب تسلل على لاعب دجلة، والغي هدف التعادل.