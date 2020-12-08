أحمد حسن يكشف سبب خلافات قطاع الكرة بالزمالك

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن وجود عدد كبير من المسئولين عن قطاع الكرة بالزمالك سوف يتسبب في خلافات كثيرة بينهم وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر: "العدد الكبير من المسئولين عن الكرة في الزمالك سيؤدي إلى اختلافات وجهات النظر، وهو الأمر الذي ظهر خلال صفقة أحمد الشيخ الذي كان قريبا من التوقيع للفريق الأبيض" وأضاف: "الوزير أشرف صبحي يعقد اجتماعا في الوقت الحالي مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وهناك تواصل تام بين جميع الأطراف لحل الأزمات".