مباراة الزمالك في دوري الأبطال مهددة بالإلغاء
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مباراة الزمالك في دوري الأبطال مهددة بالإلغاء

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العرب اليوم - مباراة الزمالك في دوري الأبطال مهددة بالإلغاء

لاعبو نادي الزمالك
القاهرة ـ العرب اليوم

هدد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي جازيللي التشادي بعدم خوض مباراة الزمالك المقبلة في ذهاب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها أحد يومي ٢٢ و٢٣ ديسمبر الجاري بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة ويرفض لاعبو الفريق التشادي خوض مباراة الزمالك إلا بعد الحصول على مستحقاتهم المتأخرة خلال الفترة الحالية جدير بالذكر أن مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة ستكون أحد يومي ٥ و ٦ يناير المقبل بالقاهرة.

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مباراة الزمالك في دوري الأبطال مهددة بالإلغاء مباراة الزمالك في دوري الأبطال مهددة بالإلغاء



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