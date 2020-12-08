لجوء جديد للقضاء من رئيس الزمالك المُجمد

أقدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري السابق، على خطوة جديدة، على أمل العودة إلى منصبه خلال الفترة المقبلة وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد أصدرت قرارا، الأسبوع الماضي، بإيقاف مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية، مع تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون النادي بشكل مؤقت.

وجاء قرار وزارة الشباب والرياضة بعد فترة قصيرة من القرار الذي أصدرته اللجنة الأولمبية المصرية، بعزل مرتضى منصور من منصبه وإيقافه عن ممارسة أي نشاط على مدار 4 سنوات مرتضى كان قد رفض الطعن لدى اللجنة الأولمبية على القرار الذي أصدرته، ولكنه لجأ إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وهو ما اعتبره هشام حطب، رئيس اللجنة غير كافٍ لعودة رئيس الزمالك السابق إلى منصبه وقرر منصور تصعيد الأمور بشكل أكبر، بعدما تقدم بدعوى قضائية جديدة، غير أنها هذه المرة جاءت ضد قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف المجلس الأبيض.

وتقدم مرتضى منصور وأعضاء محلس إدارة الزمالك السابقين بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، ضد قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك الذي أصدرته وزارة الشباب والرياضة المصرية ويختصم مجلس الزمالك السابق في طعنه كلا من وزير الشباب والرياضة بصفته، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ووكيل أول وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بصفته يُذكر أن مرتضى منصور تولى رئاسة نادي الزمالك خلال السنوات الـ6 الماضية، ونجح فريق كرة القدم في تحقيق العديد من الألقاب، أبرزها الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.