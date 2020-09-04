كارثة في نادي الزمالك بعد سقوط طفل داخل حمام السباحة

قالت مصادر مطلعة، أن طفلا سقط داخل حمام السباحة بنادي الزمالك بمنطقة العجوزة، في كارثة إنسانية جديدة واضافت المصادر، أن الطفل كان في النادي وسقط داخل حمام السباحة الخاص بالنادي، وجرى انتشاله ونقله إلى المستشفى بمنطقة العجوزة وجار إسعافه وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مقر النادي، واجرت تحقيقات موسعة فى الواقعة وتحفظت القوات على الكاميرات، وبدأت فى مناقشة عدد من الشهود ومسئولي النادي، للوقوف على ملابسات الواقعة.