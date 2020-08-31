الأهلي يرد علي عرض تركي لشراء عمار حمدي

تلقى عمار حمدي صانع ألعاب النادي الأهلي والمعار لنادي طلائع الجيش، من نادي فاتح كاراجومروك التركي للعب في صفوفه الموسم المقبل وأوضح مصدر داخل النادي الأهلي موقف المارد الأحمر من العرض المقدم للحصول على خدمات لاعبهم عمار حمدي وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ " الكابتن" أن النادي يرحب بخروح اللاعب على سبيل الإعارة داخل مصر أو خارجها، وذلك يأتي ضمن الخطة الموضوعة لإعارة جميع اللاعبين الشباب في النادي لاكتساب الخبرات والاستفادة منهم مستقبلًا.