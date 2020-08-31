حسين الشحات جاهز لمواجهتي الوداد في دوري الأبطال

عقد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع حسين الشحات، لاعب خط الوسط الهجومى، للاطلاع على تقرير طبيبه المعالج بعد خضوعه لجراحة "الفتاق" وقام طبيب الأهلى بوضع البرنامج التأهيلى للاعب، وإبلاغ رينيه فايلر بجاهزيته خلال الفترة المقبلة من أجل المشاركة فى التدريبات، وسيلحق بمواجهتي الوداد المغربي، والمقرر إقامتهما فى نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وخضع حسين الشحات إلى عملية جراحية في النصف الثاني من شهر يونيو الماضي، ولم يشارك في تدريبات الأهلي من وقتها وتلقت الإدارة التنفيذية بالناديالأهلي، إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بمواعيد مبارتي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام الوداد المغريي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.