رسالة مرتضى منصور إلى لاعبي الزمالك قبل حل المجلس

اجتمع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك «المنحل»، مع لاعبي الفريق قبل ساعات قليلة من حل مجلس الإدارة ووجه مرتضى منصور، رسالة إلى فريق كرة القدم، قبل بداية المران، قائلا: «انتوا رجالة وانتوا أبطال.. انتوا ماتغلبتوش، انتوا اتسرق منكم البطولة، ولأول مرة جماهير الزمالك حزينة على ضياع البطولة مش على الخسارة» وأعلنت الشباب والرياضة عن تشكيل لجنة لإدارة شئون نادى الزمالك للألعاب الرياضية والتي تأتي في ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف مجلس إدارة نادى الزمالك واحالتها للنيابة العامة.