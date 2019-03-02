جماهير ريال مدريد تهتف للمنبوذ في الكلاسيكو

طالبت جماهير ريال مدريد، بإشراك إيسكو، خلال مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 26 من عمر الليغا.وهتفت الجماهير باسم إيسكو أثناء قيامه بعمليات الإحماء، استعدادًا للمشاركة، حيث دفع به سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد بدلًا من كاسيميرو.

وعانى إيسكو خلال الفترة الماضية من إصابة في الظهر، بجانب أزمة مع مدربه الأرجنتيني، حيث خرج من حساباته.وتُشير النتيجة إلى تأخر ريال مدريد بهدف دون رد حتى الآن.