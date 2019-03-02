بدا ليونيل ميسي، مهاجم "برشلونة"، غير جاهز بالشكل الكافي خلال مواجهة "ريال مدريد"،السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

و ظهر ميسي أثناء قيامه ببعض عمليات الإحماء والتأهيل، في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وهو يتألم من العضلة الضامة.ويتحامل النجم الأرجنتيني على آلام إصابته، ولم يستبدله مُدرّبه إرنستو فالفيردي,ويتقدّم البارسا على مضيفه الملكي، بهدف سجّله إيفان راكيتيتش، في الشوط الأول.