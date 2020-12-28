تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب كورونا
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تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب كورونا

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العرب اليوم - تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب كورونا

فريق مانشستر سيتي الإنجليزي
لندن - العرب اليوم

أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الاثنين، أنه تم تأجيل مباراة فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، والتي كانت من المقرر أن يتم لعبها اليوم الإثنين على ملعب "جوديسون بارك" معقل التوفيز، في إطار مباريات الجولة الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لأجل غير مسمى، حيث جاء ذلك نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين لاعبي السيتيزينس، حيث تعرض أكثر من لاعب للإصابة بهذا الوباء

وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، أن قرار تأجيل لقاء مانشستر سيتي وإيفرتون، جاء في ظل وجود عدد كبير من لاعبو السيتيزنس مصابين بفيروس كورونا وأضاف الاتحاد الإنجليزي أنه قرر أن يتم إلغاء مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون ويتم تأجيلها لأجل غير مسمى، حرصًا على سلامة الجميع.

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تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب كورونا تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب كورونا



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