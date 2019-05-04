إصابة قوية لمحمد صلاح وخروجه على «نقالة» من مباراة نيوكاسل

تعرض اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لإصابة قوية خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل في إطار الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان ليفربول متعادلًا مع نيوكاسل بنتيجة 2-2 وتدخل حارس مرمى نيوكاسل في كرة مشتركة مع محمد صلاح واصطدم برأس اللاعب الذي سقط مغشيًا عليه، وسط قلق الجميع.

وتدخل الطاقم الطبي لفريق ليفربول على الفور وقام بالإسعافات الأولية للاعب حتى بدأ في العودة إلى الحركة مرة أخرى، بعد أن فقد الوعي.