منتخب فرنسا يخطف كرواتيا 21 بهدف قاتل من مبابي
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منتخب فرنسا يخطف كرواتيا 2-1 بهدف قاتل من مبابي

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العرب اليوم - منتخب فرنسا يخطف كرواتيا 2-1 بهدف قاتل من مبابي

منتخب فرنسا
فرنسا - العرب اليوم

حقق منتخب فرنسا فوزًا صعبًا على مضيفه الكرواتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاءعلى ملعب "ماكسيمير ستاديون" في زغرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من المستوى الأول لبطولة دورى الأمم الأوروبية، ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر البرتغال صاحب بنفس الرصيد، بعد فوزه اليوم على السويد بثلاثية نظيفة بينما تجمد رصيد كرواتيا عند 3 نقاط في المركز الثالث ويتذيل السويد ترتيب المجموعة بدون رصيد.

رياضة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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منتخب فرنسا يخطف كرواتيا 21 بهدف قاتل من مبابي منتخب فرنسا يخطف كرواتيا 21 بهدف قاتل من مبابي



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