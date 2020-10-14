التعادل السلبي يخيم على مواجهة ليتوانيا وألبانيا في دوري الأمم الأوروبية

خيم التعادل السلبي على مواجهة ليتوانيا وألبانيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في دوري القسم الثالث بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، حيث ولم ينجح هجوم الفريقين في تسجيل أهداف من الفرص التي سنحت لهما طوال تسعين دقيقة.