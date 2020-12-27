الأهلي يتوج بجائزة أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط

توج النادي الأهلي بجائزة أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط، مقدمة من مجلس دبي الرياضي ومؤسسة جلوب سكور العالمية وحصد الأهلي الجائزة كونه أكثر الأندية تتويجًا للبطولات في منطقة الشرق الأوسط على مر التاريخ، فهو أكثر الأندية فوزًا بالدوري المصري بـ 42 مرة، ودوري أبطال أفريقيا 9 مرات وتسلم الجائزة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والذي عبر عن سعادته بالفوز بالجائزة، متمنيًا أن يستمر الأهلي في ريادة أندية المنطقة.