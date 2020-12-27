الأهلي يتوج بجائزة نادي القرن الإفريقي في جلوب سوكر

تسلم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تسلم جائزة «نادي القرن في إفريقيا والنادي الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط» من مؤسسة «جلوب سوكر»، في الاحتفال الكبير الذي أقيم في دبي، بحضور قيادات مجلس دبي للرياضة، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولفيف من نجوم الكرة العالمية

وخلال تسلمه الجائزة وجه رئيس النادي الأهلي الشكر إلى مجلس دبي ومبادرة الشيخ محمد بن راشد، لاهتمامه بالكرة في المنطقة العربية والعالم كله، مؤكدًا أن اختيار النادي الأهلي للتواجد في حفل الليلة ممثلًا للكرة الإفريقية والعربية شرف كبير وأضاف الكابتن الخطيب أن النادي الأهلي يحاول دائمًا أن يكون سفيرًا للكرة العربية والإفريقية في المحافل الدولية، والقيام بإنجازات تضاهي الكرة العالمية.