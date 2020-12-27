إصابة عماد متعب بفيروس كورونا

أصيب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم، عماد متعب، بفيروس كورونا، ويخضع في الوقت الراهن للعزل المنزلي ويتلقى العلاج وكشفت نتيجة المسحة التي خضع لها متعب إصابته بفيروس كورونا، وسيخضع في الفترة المقبلة للعزل الصحى حتى تعافيه من المرض كما أصيب سيف زاهر، مقدم برنامج "ملعب أون تايم"، وعمرو الدسوقي، عضو طاقم التحليل بقناة "أون تايم سبورتس"، بفيروس كورونا، وكانا مخالطين لمتعب وفي السياق ذاته، أكد الإعلامي سيف زاهر، أن حالته الآن مستقرة بعدما عانى من أعراض شديدة في أول يومين، وأن ابنته مصابة أيضا بكورونا وتم عزلها في المنزل وقال سيف زاهر، خلال مداخلة مع أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس": "الحمد لله حالتي الآن مستقرة وعانيت من بعض الأعراض أول يومين، والموضوع كبير ولازم ناخد بالنا".

المصدر: RT