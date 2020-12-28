إصابة قوية لحسام عاشور في مباراة الأهلي و الاتحاد السكندري

تعرض حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السكندري، لإصابة قوية خلال كرة مشتركة له مع محمد عطوة لاعب زعيم الثغر أمام الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب الرئيسي لاستاد الأهلي وي السلام ويلتقي الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز وحدث تداخل بين اللاعبين خلال تشتيت أحد الكرات العالية لينزف الثنائي.