نجم جديد في الأهلي يعلن تعافيه من كورونا

أعلن أحمد رمضان بيكهام لاعب النادي الأهلي الجديد تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد إجراء مسحة للفيروس وأثبت سلبيتها وكتب اللاعب عبر صفحته الشخصية " فيسبوك " قائلًا : «الحمد لله» وأصبح اللاعب جاهزا للانضمام إلى تدريبات الفريق الجماعية استعدادا للموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز، حيث سينضم بجانب ثلاثي الفريق وليد سليمان، وأليو ديانج، وأحمد ياسر ريان في المران الجماعي بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، وخضوعهم لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.