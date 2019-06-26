أحرز الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنكليزي، أول أهدافه في بطولة أمم أفريقيا في مرمى الكونغو الديمقراطية، في إطار مباراة مصر مع الكونغو على ستاد القاهرة.

وعلقت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على هدف محمد صلاح، قائلة: "الملك المصري، محمد صلاح، يسجل أول أهدافه في بطولة كأس الأمم الإفريقية".