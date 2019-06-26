محمد صلاح يسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري

سجل محمد صلاح الهدف الثاني للمنتخب المصري في شباك الكونغو الديمقراطية في المباراة المقامة بينهما على ملعب القاهرة،ضمن مباريات بطولة امم افريقيا بتسديدة قوية في الدقيقة ٤٢ على يمين حارس المرمى.