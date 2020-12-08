الخطيب يزف خبر سار لجماهير النادي الأهلي

كشف مسئولو النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب جماهير القلعة الحمراء، عن قرار سار، يتم خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يسعى مسئولو النادي الأهلي، بإنهاء كل التصاريح والموافقات اللازمة لبناء ملعب للقلعة الحمراء بفرع الشيخ زايد وقرر مسئولو الأهلي تدشين شركة استاد الأهلي على مساحة 60 فدانًا بأرض النادي بالشيخ زايد لتكون قيمة الأرض هي حصة النادي الأهلي العينية في الشركة.