مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة اليد 2021

أسفرت قرعة النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة اليد (مصر 2021)، والتي أقيمت مساء اليوم السبت، في منطقة أهرامات الجيزة، عن مجموعة متوازنة لمنتخب مصر مستضيف البطولة وأوقعت قرعة مونديال كرة اليد منتخب مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات: (السويد – التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية).

نتائج قرعة بطولة كأس العالم 2021 كاملة:

المجموعة الأولى: المجر - ألمانيا – أوروجواي - كاب فيردي.

المجموعة الثانية: تونس - إسبانيا – البرازيل - بولندا.

المجموعة الثالثة: قطر - كرواتيا – اليابان - أنجولا.

المجموعة الرابعة: الأرجنتين - الدنمارك – البحرين - الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الخامسة: النمسا - النرويج – فرنسا - ممثل أمريكا الشمالية.

المجموعة السادسة: الجزائر - البرتغال – أيسلندا - المغرب.

المجموعة السابعة: مصر - السويد – التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية.

المجموعة الثامنة: بيلاروسيا - سلوفينيا - كوريا الجنوبية - روسيا.