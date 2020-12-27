ريال مدريد نادي القرن على حساب الأهلي وبايرن ميونخ الأفضل بـ2020

توج نادي بايرن ميونيخ الألماني، بجائزة أفضل نادي في عام 2020، متفوقا على منافسيه ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي، خلال حفل جوائز مؤسسة "جلوب سوكر"، المقام حاليا في الإمارات، وحقق بايرن ميونيخ الخماسية خلال الموسم الماضي، بعدما توج بالدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس ألمانيا والسوبر الألماني، وعلى الجانب الآخر، حصد نادي ريال مدريد الإسباني، جائزة نادي القرن، متفوقا على منافسه التقليدي برشلونة، وبايرن ميونيخ الألماني، بالإضافة للنادي الأهلي المصري، ويعتبر نادي ريال مدريد أكثر الأندية تتويجا بالبطولات القارية في العالم، حيث حصد خلال السنوات الأخيرة ثلاث ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.