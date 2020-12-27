كريستيانو رونالدو يتفوق على محمد صلاح ويتوج بلاعب القرن

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بجائزة لاعب القرن، خلال حفل جوائز مؤسسة "جلوب سوكر" المقام حاليا في دبي، وتفوق كريستيانو رونالدو على منافسيه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي رونالدينيو، والمصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وعلى الجانب الآخر، توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ، بجائزة أفضل لاعب في عام 2020 متفوقا على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، كما توج أيضا مدريه هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونيخ بجائزة مدرب العام، على حساب يورجن كلوب وجيان بييرو جاسبريني وعبر كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته بما حققه في مسيرته في كرة القدم، وذلك خلال مشاركته في حفل جوائز "جلوب سوكر" في دبي.