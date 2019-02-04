تعادل 1-1 بين ليفربول ووست هام بالدوري الإنجليزي فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين ليفربول ووست هام بالتعادل 1/1 في عمر المباراة التى تجمعهما حاليا بملعب لندن الأولمبى، بختام مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

تقدم ليفربول عبر ساديو ماني في الدقيقة 22 وتعادل وست هام عن طريق مايكل أنطونيو في الدقيقة 28.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بفاق هدف عن النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال برصيد 15 هدفا.

كما يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف، ويأتى وست هام في المركز 12 برصيد 31 نقطة.