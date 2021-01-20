فاز منتخب تشيلي على نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة 44 - 33 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الأولي بالمجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021" التي تستضيفها مصر حالياً.بهذه النتيجة حصدت تشيلي أول نقطتين في المجموعة الثانية، بينما ظل رصيد كوريا الجنوبية بدون نقاط.وحصل إروين فيوتشمان لاعب تشيلي على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله سبع أهداف في المباراة.